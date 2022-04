Ganó 270.000 dólares en la lotería pero no puede cobrarlos porque es indocumentado

Un hombre de 28 años, de nacionalidad argelina, ha enfrentado crecientes dificultades en Bélgica para reclamar el dinero que ganó en esta lotería, por su condición de indocumentado.

El premio es demasiado grande para ser pagado en efectivo y el hombre no tiene los papeles que necesita para abrir una cuenta bancaria. El ganador no sabe qué hacer para reclamar su recompensa, que asegura que quiere usar para construir una nueva vida en Bélgica.

El hombre de 28 años no tiene documentos de identidad válidos ni un lugar permanente para vivir, según la emisora belga VRT. El ganador salió de Argelia hace cuatro meses tras viajar en barco a España, según medios belgas. Desde allí atravesó a pie España y Francia antes de llegar a Bélgica. Pero debido a que no puede abrir una cuenta bancaria, la compañía de lotería no realizará el pago, dijo el abogado del hombre, Alexander Verstraete.

"Estamos buscando esos documentos que puedan probar su identidad. Tendrá que contactar a su familia en Argelia", dijo Verstraete a la agencia de noticias AFP.

Un vocero de la lotería no especificó a AFP qué documentos se requerirán para reclamar el premio. ASí que uno de los amigos del hombre que tiene los papeles en regla intentó reclamar las ganancias en su nombre. Acudieron a la sede de la lotería en Bruselas, un trámite que es necesario para cualquier premio superior a los 100.000 euros.

Pero el amigo y otros dos que lo acompañaban fueron detenidos porque las autoridades sospecharon que habían robado el cartón ganador. Igualmente, fueron puestos en libertad después de que el ganador explicara la situación.

Pero el cartón ganador está ahora en manos de un tribunal de la ciudad de Brujas. Verstraete dice que las autoridades prometieron no deportar al hombre hasta que haya recibido el dinero del premio.