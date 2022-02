Unión sorprendió a un desorientado River y le ganó en el debut en Santa Fe

River Plate, último campeón del fútbol argentino, jugó mal y perdió anoche como visitante frente a Unión de Santa Fe, 1 a 0, por la fecha inicial de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El único tanto del Tatengue, dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa, lo anotó el delantero Mauro Luna Diale, la figura del encuentro, tras un polémico penal sancionado por el árbitro Néstor Pitana, a los 13 minutos del segundo tiempo.

Pasaron 33 años para que Unión vuelva a derrotar a River en su casa, pero para eso tuvo que ejecutar a la perfección la telaraña defensiva que le preparó al vigente campeón, lleno de estrellas y futbolistas desequilibrantes en ataque.

El partido fue favorable en el desarrollo para el dueño de casa, que le cerró los caminos del ataque al Millonario en el Estadio 15 de Septiembre, y lo lastimó de contragolpe. .

Allí apareció la figura del arquero Franco Armani, quien evitó en varias ocasiones la caída de su arco, principalmente en una de las últimas del primer tiempo en un mano a mano con el uruguayo Jonathan Álvez, que antes había fallado una situación increíble donde solo tenía que empujar la pelota.

La única clara para los dirigidos por Marcelo Gallardo fue apenas iniciado el encuentro, cuando Julián Álvarez rebotó para Nicolás De la Cruz, quien no pudo con la resistencia del arquero Sebastián Moyano.

Después prácticamente no pudo patear al arco y sufrió en las espaldas defensivas, como cuando Álvez habilitó de primera a Luna Diale, quien intentó puntear la pelota ante Armani, que llegó primero a la pelota y luego chocó, pero para Pitana fue penal.

Por eso la bronca de Gallardo, que se le notaba en su rostro y no encontró respuestas en las modificaciones que implementó en el segundo tiempo.

River recibirá el próximo miércoles a Patronato de Paraná, mientras que Unión visitará a Talleres de Córdoba.