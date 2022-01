"El objetivo fue estar cerca de los chicos para que no se desvincularan de las escuelas"

La directora de Educación del Gobierno de Junín, Orlanda D'Andrea, realizó un balance de todo lo trabajado durante el año 2021 en materia educativa y afirmó que la pandemia al igual que en 2020 "nos obligó a redoblar los esfuerzos para evitar que los chicos perdieran el vínculo con las escuelas".

También destacó los resultados en diferentes programas y servicios que se brindan desde la cartera a su cargo.

En primer lugar, manifestó que "el balance que nos deja este año es muy satisfactorio, desde la Dirección de Educación se han generado recursos para los vecinos siempre en función de lo que nos pide el intendente Pablo Petrecca. Haciendo mención de solo algunos de los programas podemos mencionar 'Escuelas a Mano', uno de los más fuertes del área y que por impulso del jefe comunal se comenzó ofreciendo distintos puntos tecnológicos en diferentes barrios, de manera articulada con la Unnoba, para que los chicos que no tenían conexión a Internet o no contaban con los dispositivos adecuados, pudieran ir a estos espacios. Esto se impementó de manera totalmente segura, escalonada, con un docente articulador para acompañarlos en sus tareas, un referente tecnológico en cada uno de los puntos y así contar con todo lo necesario para hacer sus actividades".

"Otra de las vetas que tenía este programa era facilitarle a cada uno de los docentes, de manera gratuita, la impresión de los cuadernillos para llegar a sus alumnos que debían compensar alguna materia o completar alguna actividad en sus domicilios y que tampoco tenían la posibilidad de tener acceso a Internet. En este sentido, en todo el 2021 participaron alrededor de 600 alumnos en esta o las otras propuestas y llegamos a la impresión de 200.000 cuadernillos, para alrededor de 47 escuelas de distintos niveles y modalidades", agregó.

Por otro lado, la directora de Educación del Municipio, destacó que "otro aspecto muy positivo en nuestra área fue el servicio de los jardines maternales, pudiendo tener un cierre de manera presencial, con todo lo que eso significa en un año donde tuvimos la dualidad de lo virtual y lo presencial, lo que nos marcó sin dudas la agenda durante todo el año. En este sentido, pudimos en el momento de la presencialidad, lograr a través de la generación de un turno intermedio, que todos los alumnos pudieran ir, todos los días, a los jardines, mientras la situación epidemiológica lo permitiera".

D´Andrea afirmó que "la alegría mayor fue que pudimos hacer un cierre de año, con todas las medidas de cuidado, de manera presencial y despedir a nuestros 247 egresados, un número muy significativo".

En otro orden, la funcionaria comentó que "durante el 2021, tuvimos la posibilidad de seguir avanzando con nuestras diferentes charlas, abordando diferentes temáticas de manera articulada con otras áreas del Municipio, como salud, seguridad vial, medio ambiente y las de ciberbullying, junto a la fiscalía general del Ministerio Público. Estas charlas nunca se detuvieron, llegando en todo el año a alrededor de 400 y llegando a casi todas las escuelas".

Otro de los aspectos que Orlanda D´Andrea valoró de lo realizado este año fueron las jornadas educativas, "donde también pudimos hacerlas de manera presencial con dos días muy intensos de mucho trabajo, con 150 participantes por día; el programa de Orientación Vocacional del cual participaron 300 alumnos de los últimos años de secundaria y el de Apoyo Escolar con 200 chicos participando en las diferentes sedes y con quienes pudimos cerrar el año disfrutando de una película en Tu Cine, donde muchos chicos, tuvieron esa posibilidad por primera vez".

Para finalizar y consultada sobre el objetivo de lograr que la mayoría de los alumnos no perdieran el vínculo con las escuelas, D´Andrea indicó que "este fue el objetivo, recuerdo una frase de Pablo (Petrecca) quien dijo 'no tenemos que soltarlos' y así lo hicimos, con la puesta en marcha de diferentes programas. Ese fue nuestro leitmotiv, el estar siempre cerca de los chicos para que no se desvincularan de las escuelas, seguramente el año que viene, tendremos que seguir trabajando en este sentido, porque a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron por parte del Municipio, de las escuelas, con los docentes y los equipos directivos y las jefaturas distritales, tendremos que seguir trabajando para llegar a esos alumnos que si se desvincularon".