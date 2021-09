Alerta de la NASA por gigantesco asteroide que pasará cerca de la Tierra en septiembre

El posible choque de un cuerpo espacial con la Tierra ha sido un tema que ha preocupado a la humanidad desde hace varios siglos. Aunque constantemente se reportan impactos de meteoritos con el planeta, estos no han sido tan significativos como sí lo pueden ser los asteroides que periódicamente “amenazan” con pasar cerca de este.



Por esto, no es raro que regularmente se esté alarmando a las personas sobre las posibles rocas espaciales que pueden “rozar” con la superficie terrestre, siendo un claro ejemplo el 2021 NY1.



De acuerdo con la NASA, el tamaño de este asteroide es similar al del puente Golden Gate, en Estados Unidos. Mientras que esta obra arquitectónica tiene un tamaño de unos 227 metros, el 2021 NY1 oscila entre unos 130 a 300 metros de diámetro. Debido a su increíble tamaño, la NASA ha catalogado esta roca como un “Asteroide Potencialmente Peligroso”, además de estar en la lista de los 17 objetos más cercanos a la Tierra.



Sin embargo, de acuerdo con la misma agencia, el riesgo de un choque con el planeta es muy mínimo, casi nulo, pues el asteroide estaría pasando a una distancia de unas 930,487 millas (casi un millón y medio de kilómetros), por lo que sería difícil, incluso, observarlo.

Aun así, para la NASA es interesante poder analizar el viaje de esta roca espacial, debido a su importancia dentro del cosmos conocido. Por esto, para esta entidad no está de más informar también que el asteroide viaja a una velocidad de 49.752 kilómetros por hora, y que se espera que su trayectoria lo lleve a pasar cerca al planeta el próximo 22 de septiembre.

Otros asteroides que están en la agenda de la NASA

Ahora bien, el 2021 NY1 no es el único cuerpo celeste sobre el que la NASA ha informado, ni mucho menos, el único que pasaría cerca al planeta el próximo mes. Otro de los asteroides que ha decidido “visitar” el planeta es el 2021 QC1, que estaría pasando el 1 de septiembre y que, según la agencia norteamericana, aunque es más pequeño que el 2021 NY1, sigue manteniendo un tamaño considerable de entre 71 a 160 metros. Esto es similar a la Estatua de la Libertad, ubicada en New York, la cual tiene un tamaño de 93 metros.



Ocho días después (9 de septiembre), el planeta tendrá otro “visitante” que, aunque ni siquiera rozará la atmósfera de la Tierra, sí será el más grande y cercano de los tres mencionados. El 2010 RJ53 estaría pasando a unos 366 kilómetros de la superficie terrestre, esto es menos que la distancia que existe entre la Luna y la Tierra (384.400 kilómetros). Además, cuenta con un tamaño de 774 metros, es decir, el doble del Empire State Building en New York.



Cabe recordar que, el pasado 28 de agosto también existió una “amenaza” en relación con otro asteroide que pasó cerca de la Tierra. En esa ocasión, fue el asteroide Apolo 2021 PT el que causó cierto temor entre los “terrícolas”, aunque, como en la mayoría de los casos, era un miedo sin mayor fundamento.



De acuerdo con el Centro para los Estudios de Objetos Próximos a la Tierra de la NASA, este cuerpo que mide entre 175 a 240 metros de diámetro, pasó a casi 5 millones de kilómetros del planeta, a una velocidad de 7 mil kilómetros por hora. Por supuesto, en caso de chocarse con la Tierra su impacto hubiese sido una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad. Afortunadamente, solo fue un pequeño avistamiento.