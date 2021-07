Le robaron la identidad de WhatsApp e intentaron estafar a sus amigos sin éxito, le reclamaron: "Tus amigos son unos secos"

La historia de un comerciante de Granadero Baigorria llama la atención en un contexto en el que es cada vez más frecuente las denuncias por estafas a través de las redes sociales. El santafesino denunció que le hackearon su cuenta de WhatsApp y le pidieron a sus contactos una ayuda económica. Como ninguno cayó en la trampa recibió el llamado del estafador frustrado por lo sucedido: "Todos tus amigos son unos secos", le reclamaron.

Las estafas, o los intentos como el de Granadero Baigorria, tienen como vía de acceso WhatsApp. "Es una cosa muy loca, yo tengo en venta un vehículo y me contactaron por ahí. Me mandaron desde Buenos Aires y empezamos a hablar sobre el tema", relató Rubén en comunicación con Alberto Lotuf en A Diaro (Radio2). De un momento para el otro, el comerciante no pudo acceder más a su casilla de mensajes y se dio cuenta que algo podría estar pasando. Rápidamente se puso en contacto con los amigos que tenía a mano para contarles lo sucedido.

"Cuando entré al mensaje que esta persona me había dicho se me bloqueó completamente el WhatsApp. Yo tenía un amigo al lado y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, entonces se puso a seguirle la corriente. Mientras yo llamaba a todos mis contactos para avisarles que no caigan y cuando se enteraron tomaron a los estafadores para la joda", explicó.

Si bien se trató de "una desgracia con suerte", Rubén contó que su pareja estuvo a punto de enviarle dinero pero que gracias a que la página del banco no se encontraba en funcionamiento no pudo hacerlo. "A mi pareja le mandó y le comentó que yo tenía que pagar una multa para poder venderlo, ella entró para hacer el giro y justo la página del banco estaba caída", detalló.

Algunos le siguieron la conversación y consiguieron saber que podría ser una persona que estaría en Paraguay o Buenos Aires. Tras el robo fallido, el delincuente lo llamó a Rubén frustrado: "Una voz tranquila me dice, 'todos tus contactos son unos secos, tuvimos que trabajar dos días al pedo y te liberamos el wp'".