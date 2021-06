Abandona el perro de su novia por no ser de raza y ella lo deja tirado a él en el mismo descampado

Este ha sido el caso de un hombre que se hizo viral por abandonar a Navy, un perro muy querido por su novia y que dejó tirado en un descampado por no ser de raza. Sin embargo, el cómplice que le ayudó en esta infausta tarea se sintió mal y decidió recuperar al perro y confesar la verdad a la novia de su amigo. Ella le hace pasar por lo mismo que le hizo a su perro dejándolo tirado en la carretera

La joven, tras recuperar a Navy, no dudó en darle una lección a su novio. Con la ayuda de su amigo arrepentido, dieron con el castigo perfecto, que consistía en hacerle a él lo mismo que le habían hecho al perro: dejarlo tirado y abandonado en el descampado.

La chica le venda los ojos y le hace creer que tiene una sorpresa para él mientras el amigo lo está grabando todo. Le lleva al mismo descampado donde abandonó al perro y le da unos papeles que enseña a cámara con un mensaje: "Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza, pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia, y ahora sufriré las consecuencias".

Después de enseñar todo el mensaje a cámara lo lleva hasta una valla donde le pide que se agarre y que cuente hasta 15 antes de sacarse la venda. Una vez empieza a contar, la novia y su amigo se meten de nuevo en el coche junto al perro.

Cuando se quita la venda pensando que la sorpresa sería un cachorro de raza, ve que se trata del perro de su novia: “Ah, lo encontraste”, y ella le contesta: “¿Dónde crees que lo encontré?”, con un tono desafiante. El hombre rápidamente se da cuenta de que su amigo, el cómplice, está ahí.

La venganza de la chica ha sido aplaudida por miles de usuarios de Facebook. El hombre se enfada con su amigo por contarle la verdad a su novia, a lo que el amigo contesta: “No podía dejar ahí al perro”. Aún así, el hombre sigue negando lo que pasó y asegura que puede explicarlo, algo que no convence para nada a la chica: “Navy es parte de la familia, esto no se le hace a nadie, eres un asco de persona y no hay explicación”, y añade: “Lo mismo que sintió Navy, lo vas a sentir tu”, sentencia la joven mientras se aleja con el coche.

