Sacan a la venta un vino añejado más de un año en el espacio

Una botella del vino francés Petrus cosecha 2000 que pasó 14 meses en el espacio fue puesto en venta por la casa de subastas Sotheby’s, que estima su precio en un millón de dólares.

La botella forma parte de un lote de 12 enviadas a la Estación Espacial Internacional (EEI) en noviembre de 2019.

Si su precio de venta se acerca o alcanza el estimado en una venta privada, será la botella de vino más cara jamás vendida.

Tests realizados por 12 profesionales del vino y científicos del Instituto de Ciencias de la Viña y del Vino de la Universidad de Burdeos mostraron que el Petrus sigue siendo “un gran vino” luego de su estadía en el espacio.

No obstante, tras una degustación a ciegas, encontraron diferencias “notables” de color, aroma y sabor entre la versión celestial y la es la primera vez que la EEI transporta un vino al espacio y lo añeja en un ambiente controlado como parte de seis experimentos de la nueva empresa europea Space Cargo Limited, que investiga el futuro de la agricultura y los alimentos en la Tierra.

Los ingresos obtenidos de la venta serán destinados a financiar próximas misiones espaciales centradas en la agricultura.

El Petrus “espacial” es ofrecido en una caja fuerte secreta hecha a mano en Francia por Les Ateliers Victor, que requirió 900 horas de trabajo; la botella se esconde tras un sistema solar inspirado en Julio Verne, y la caja se abre con un mecanismo ligado al universo de Star Trek.

Viene acompañada de otra botella de Petrus “terrestre”, un sacacorchos confeccionado a partir de un meteorito, copas y un decantador.

El récord de la botella más cara del mundo lo ostenta un Romanée- Conti de Burgoña cosecha 1945, vendido a 558.000 dólares en Sotheby’s en Nueva York en 2018.

El Petrus no será subastado sino que será objeto de una venta privada.

Mediante esta operación el precio y el comprador no son revelados a menos que este último lo autorice.

“Tras pasar 440 días en el espacio, o el equivalente de 300 viajes a la luna, el legendario vino Petrus de Burdeos regresa tras haberse transformado literalmente en algo fuera de este mundo”, dijo Nicolas Gaume, cofundador y presidente de Space Cargo Unlimited, en un comunicado.

La bodega Château Petrus, que produce este vino monovarietal de cepa Merlot, está situada en la región de Burdeos, en la apelación origen Pomerol.

Una botella clásica de Petrus 2000, considerada una gran cosecha, se vende a unos 5.500 dólares según Wine.com.