Vecinos de Lomas de Zamora pintaron una falsa loma de burro para evitar accidentes

Una insólita situación se registró en el partido bonaerense de Lomas de Zamora cuando vecinos y comerciantes se juntaron para pintar una "falsa loma de burro" en una avenida, para evitar accidentes de tránsito ante la falta de respuestas de la Municipalidad que conduce Martín Insaurralde.

Luego de la trágica muerte de una anciana de 90 años atropellada en enero pasado, familiares y vecinos reclamaron a las autoridades locales que colocaran lomas de burro, reductores de velocidad o semáforos en la Avenida Garibaldi, que divide a las localidades de Lomas de Zamora y Temperley.

La mencionada una arteria comercial barrial fue asfaltada hace dos años y "quedó como una pista de carrera, porque sacaron las lomas de burro que había", se quejaron vecinos de la zona.

Pese al reclamo para que se avance en medidas para evitar nuevos accidentes y tragedias viales, la Municipalidad que conduce Martín Insaurralde no dio respuesta, por lo que es frecuente ver autos y motos a toda velocidad por la Avenida Garibaldi, sobre la que hay varios comercios y escuelas.

Ante esta situación, los vecinos de la zona decidieron juntarse y pintar una "falsa loma de burro", así como también la respectiva señalización, en el cruce de Garibaldi y Dorrego, una esquina complicada para el tránsito y donde solía haber dos reductores de velocidad.

"Lo hicimos para tratar de que no pase otra vez lo de Elena. Para los que no conocen la zona, funciona, porque ven las rayas amarillas y bajan la velocidad”.