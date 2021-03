Horóscopo de hoy: todas las predicciones del día según tu signo zodiacal

Aries

Es tiempo de crecimiento y desarrollo laboral. De salud vienes muy bien, continúa cuidándote y verás resultados. Si eres soltero, es un buen momento para hacer planes con “esa persona” especial, invítala a salir. Si estás en una relación, ten en cuenta que el silencio también es respuesta, fíjate bien como lo usas.

Tauro

No dejes que es estrés te cause insomnio, debes descansar bien o lo lamentarás. Es momento de desafíos laborales. Al principio te angustiarás pero sabrás resolverlos. Si estás en una relación, deberás aclararle a tu pareja que a veces tu familia necesita de tu tiempo. Si eres soltero, es buen momento para reencontrarte con amigos del pasado.

Géminis

De salud estás en buenas condiciones, no te vendría mal algo de ejercicio físico. En el trabajo te están agobiando, no dejes que tus colegas te ordenen, tu eres empleado solo de tus jefes. Si eres soltero, una persona que pensabas que te había olvidado regresa a pedirte disculpas, si sigues sintiendo lo mismo analiza la posibilidad de hablar las cosas. Si estás en pareja, van a realizar un viaje pronto, es momento de que cuiden sus bolsillos.

Cáncer

No debes ser tan confiado cuando sales a la calle, no todas las personas son buenas, cuida tu espalda. En lo laboral, si estás buscando empleo, sigue habiéndolo, pronto aparecerá uno muy bueno. Si estás en una relación, probablemente tengas gastos impensados, no se preocupen los podrán costea. Si eres soltero, una persona aún no te olvida, tú sabes quién es, te dará pistas.

Leo

Estás en un momento de exigencias físicas altas, ya sea por deporte o estrés, tal vez sientas malestares estomacales o calambres por los nervios. Relájate todo irá bien en lo laboral. Si eres soltero, fíjate bien a quien eliges, no dejes que te hagan perder el tiempo. Si estás en una relación. Tu pareja te extraña, hazle un obsequio o viajen, eviten la monotonía.

Virgo

Virgo, los nervios son malos consejero, trata de calmarte. No sucederá nada malo en lo laboral, es tiempo de mantener arriba el ánimo. Si estás en una relación. Podrían tener problemas con los familiares de alguno de los dos y tal vez eso provoque distanciamiento entre ambos, no dejen que los problemas ajenos los perturben. Si estás soltero, alguien te está dando señales, si las ves, responde por si o por no, pero no ilusiones a nadie si no quieres nada serio.

Libra

De salud estás bien, pero debes cuidarte de los resfriados sobre todo en época de pandemia. Es probable que el estrés laboral perturbe tu salud, no lo permitas. Si eres soltero, llegará a ti una persona de carácter fuerte, pero con buen corazón, analiza si estás listo para comenzar algo nuevo. Si estás en pareja, ten cuidado con las redes sociales, no te obsesiones, si no controlas los celos, mejor no las utilices.

Escorpio

Estás bien de salud, pero podrías agobiarte con la cantidad de responsabilidades laborales que tienes, busca un rato de paz todos los días. Si eres soltero, debes ser paciente no tomes decisiones bajo presión porque podrías arrepentirte, observa bien a quienes se te acerquen. Si estás en pareja, las cosas están tirantes, ya son grandes así que hablen las cosas y sean comprensivos para salir de este mal paso.

Sagitario

Debes evita desgastar tus energías. Es necesario que te ordenes en lo laboral para evitar dolores de cabeza. Si eres soltero, hay comentarios y críticas de tu familia que te pueden alejar de una persona que te importa, no prejuzgues, intenta conocerla primero. E igual manera, los que estén en una relación debes cuidarse de las opiniones de los familiares que solo traen envidia porque los ven felices.

Capricornio

Es probable que tengas que visitar al doctor, hazlo. Resuelve también esos problemas legales que arrastras y evita más problemas. El trabajo estará tranquilo estos días. Si estás soltero, es probable que tu ex pareja se esté por casar, al principio te dolerá, pero pronto vas a conocer a la persona que hará que la olvides. Si estás en una relación, tu pareja te está pidiendo algo hace mucho, quizá que te decidas o que cambies algo, apresúrate o se cansará y se irá.

Acuario

Tienes tendencia a enfermar, cuídate de la anemia. Es necesario que mejores tu dieta. El trabajo no te está ayudando, pero solo son días malos, van a pasar. Si estás soltero, van a llegar personas nuevas a tu vida, no desbandes, debes cuidarte si no quieres un embarazo no deseado. Si estás en una relación, Es tiempo de avanzar o dar un segundo paso, si aún no conocen a sus padres, háganlo les servirá para reforzar el vínculo.

Piscis

Le economía es lo que más te preocupa, y no es para menos, debes ser cuidadoso con tus gastos, son tiempo difíciles por ahora. Si te esfuerzas en lo laboral serás recompensado. Si eres soltero, alguien vuelve por una segunda oportunidad, pero piénsalo bien, puede que sea otra vez lo mismo. Si estás en pareja, ten cuidado con tu celular, puede que revisen tus mensajes, si no hay confianza en la pareja, no hay nada, aclara esas cosas.