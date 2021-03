Siguió pagando sueldos y sus empleados tenían otro trabajo

Pese a que la sala permanecía cerrada, los trabajadores siguieron cobrando el sueldo con la ayuda del Estado a través del Programa de Asistencia al Trabajo (ATP). "Nosotros abrimos en junio de 2019. Es un restaurante temático de cine como si fuese Hollywood de los años '30", explicó Loizeau en diálogo con Infobae.

Según contó el empresario, le iba muy bien hasta que se vio obligado a cerrar y permanecer así durante un año entero. "El Gobierno no nos permitió despedir ni suspender y entramos en este proceso de ATP para pagar los salarios. Y así estuvimos hasta el año pasado", agregó Loizeau.

Y continuó: "Ahora se anuncia la apertura de los cines y entonces decidí convocar a los empleados a través del grupo de Whatssapp que tenemos" Cuando lo hizo, se sorprendió al saber que la mayoría de los empleados estaban trabajando en otro lado.

"Desde marzo estamos cerrados, mantuvimos 20 empleados hasta enero y a fines de febrero se anuncia que los cines vuelven a abrir en Buenos Aires y los empleados cobran su sueldo. Con esta gente teníamos diálogo todos los meses y cuando volvemos nos encontramos con que 14 de 20 trabajaban desde hace tiempo en otros lugares", contó a Cadena 3.

"Me siento idiota pagando el sueldo de personas que tenían ingresos y tener esta respuesta de la gente. Siento que fue una estafa moral al Estado y a nosotros", expresó.

Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitan. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!! — Tito Loizeau (@titoloizeau) March 2, 2021

"Yo les seguí pagando el sueldo con la ayuda del Estado durante todo el año pasado. No vuelven a trabajar y hace meses que están trabajando en otros lugares, en el horario en el que yo les pagaba el sueldo", contó.

Su descargo en Twitter despertó diversas reacciones, ya que muchos consideraron que no es ilegal tener dos trabajos, mientras que otros indicaron que "es una falta grave y justifica despido".

"Me alegra que hayan conseguido trabajo pero no entiendo por qué no me avisaron", se lamentó Loizeau. Para él, lo razonable hubiese sido que los empleados presentaran la renuncia.

No es por nada, pero era obvio que iban a laburar en otro lado y, si no lo hacían, la mayoría iba a decir que eran unos vagos — Elnene (@NeneTrader) March 2, 2021

"Uno los bancó sabiendo que tenían sus necesidades, era gente que trabajaba con nosotos y yo mismo he sido promotor de que buscaran trabajo porque no sabíamos si íbamos a volver, pero uno esperaba que si conseguían otro, nos avisaran", opinó.

Loizeau es emprendedor y, entre sus empresas, se encuentran Promored, un portal de promociones y cupones de descuento online, el primer Barbie Store, la productora audiovisual Cienpies y otra agencia de marketing llamada Caramba!.