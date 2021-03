Anahí “La Indiecita" López se prepara para otra defensa del título

Autoridades de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín visitaron el gimnasio de boxeo ubicado en el Cuadrante Noroeste, lugar donde entrenó hasta el pasado lunes la campeona mundial de boxeo del peso mosca, Débora Anahí “La Indiecita” López, quien además brinda allí clases de boxeo para chicos y chicas que se interesan en esta disciplina deportiva.

“Estoy muy agradecida por todo el apoyo por parte del municipio”, afirmó la pugilista que ya viajó a Capital Federal para concentrarse de cara a la pelea en la que defenderá la corona ecuménica, ante una rival por designar, en abril próximo.

Al respecto, Claudio Fabián Yópolo, director de Deportes municipal, dijo: “Como es costumbre, siempre nos damos una vuelta para ver cómo están los distintos deportistas de la ciudad. En este caso, visitamos a la campeona para que nos cuente cómo entrena en este lugar del Cuadrante Noroeste. Me comentaba que se va nuevamente a Buenos Aires, porque tiene la posibilidad de una nueva defensa del título que posee, así que va a terminar su preparación allá”, añadió.

Yópolo también indicó: “Ella sabe que cuenta con todo nuestro apoyo para lo que necesite, como así también Cristian (Mori), que va a tener su posibilidad de pelear dentro de poco. Así que estamos más que contentos por el crecimiento que han tenido en estos años y la responsabilidad con la que entrenan. Para nosotros son todo un orgullo, porque son nuestros representantes y quienes nos dejan realmente muy bien parados como ciudad”, completó Yópolo.

López: “Siempre con las mejores expectativas”

En tanto, la campeona juninense Anahí “La Indiecita” López dijo: “Estoy realmente muy agradecida por todo el apoyo que tengo por parte del municipio, tanto con Yópolo, David (Forconi) como con Agustina (de Miguel) y todo el equipo de trabajo encabezado por el intendente Petrecca”.

Luego, manifestó: “Estoy preparándome a full para todo lo que venga y siempre con las mejores expectativas”.

"Estoy contenta también por la posibilidad de brindar clases de boxeo en este gimnasio. Actualmente, estoy con tres turnos mientras estoy acá, ahora me voy a Buenos Aires para prepararme por si sale la defensa del título mundial, pero dejamos reemplazo para que los chicos sigan entrenando”.

Por último, la campeona mundial expresó que “con la pandemia se ha visto un poco parado el tema del boxeo en todos lados, así que esperamos que pase todo esto para que crezca el deporte aún más”.

Mori: “Anahí fue un factor clave para mi vuelta”

Por su parte, Cristian "Fuji" Mori, uno de los boxeadores juninenses que asiste al gimnasio y es amigo y gran colaborador de Anahí López, expresó:

“Estoy muy contento, porque sinceramente hace un tiempo atrás pensé que no iba a volver nunca más a boxear, pero la campeona me dio la posibilidad de estar acá, entrenar con su equipo y eso me abrió muchas puertas. Estoy muy feliz y contento de estar a su lado”.

“No puedo estar sin el boxeo, quise abandonar durante un tiempo en el que estuve muy deprimido, pero realmente es más fuerte que yo y Anahí fue un factor clave para mi vuelta”, expresó el pugilista.