Se hartó Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández: "Pueden ir todos en fila, a chuparm..."

"Estoy harto de que mientan de mí, siempre. Estoy harto de que me llamen Estanislao ni respeten nada de mí. Yo no tengo nada que ver con política. Pueden ir todos en fila, a chuparme el ort***. Estoy alterado, si yo no salgo a aclarar esto el día de mañana lo levantan como nota diciendo que estuve en una clandestina", comenzó diciendo Dyhzy.

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que Estanislao Fernández, popularmente conocido como Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, había tocado como DJ en una fiesta clandestina. El joven utilizó sus historias de Instagram para desmentir dicha información, y explotó de furia contra quiénes lo señalaron. "Yo siempre les voy a recordar que esta gente es la que nos informa. Yo no hago política partidística, y eso no lo van a entender nunca. Una denuncia no se les puede meter, y como van a hablar igual, salgo y digo lo que se me canta el culo. Me defiendo solo y digo lo que siento y pienso", agregó. Dyhzy puntualizó que sigue trabajando como DJ, que es lo que le gusta hacer, y le cuesta mucho conseguir trabajo. "Por este tipo de mierda que pasa, yo le tengo que pedir disculpas a los que me contratan, porque lo produzco yo por existir. A la gente le molesta que yo sea trolo, exista y me vista de mujer".