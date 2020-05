La joven que bajó 44 kilos bailando sola en su casa frente al espejo

Medios ingleses dieron cuenta de la historia de una joven de 20 años que logró bajar 44 kilos en dos años únicamente bailando sola en su casa.

Su nombre es Trinity Wills y en 2018 llegó a pesar 109 kilos, con apenas 18 años, por lo que ponerse en forma era casi una obligación.

En conversación con el diario inglés The Sun, la joven indicó que “odiaba el ejercicio físico e ir a los gimnasios”; no obstante, tomó la decisión de dar un cambio luego de asistir a su fiesta de graduación.



“Mi baile de graduación estaba destinado a ser un día especial y memorable, pero no podría haberme sentido peor. Todas las chicas quieren sentirse increíbles en su día de graduación, pero me sentí repugnante e incómoda”, contó.

“Al principio el baile era duro y perdía el aliento constantemente, pero me esforzaba por no rendirme. Después de un par de veces, me acostumbré. Estaba decidida”, comentó.

“Desde entonces, me encantaba bailar por la casa sola. Me ponía canciones optimistas de Beyonce y Bruno Mars, inventando mis propias pequeñas rutinas. Nunca había sentido esa sensación de libertad”, añadió Trinity.

Junto con eso, la joven dejó de lado alimentos que eran frecuentes en su dieta, como dulces, papas fritas y snacks altos en sal. La mayoría de esas cosas las cambió por comidas hechas en casa y fruta.