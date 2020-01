Tierno: una perrita va a un local de comida rápida todos los días para que la alimenten

En los últimos días se conoció en las redes sociales la historia de una perrita que visita todos los días una sucursal de la cadena Subway en la ciudad de Portales, Nuevo México, y se sienta en la puerta esperando a que los empleados le lleven comida.

Los empleados se acostumbraron a esta emocionante rutina. Todos los días le preparan comida especial para ella y hasta la bautizaron como "Subway Sally".

La historia se volvió viral luego de que uno de los empleados decidiera subir a la aplicación Tik Tok un video en donde se puede observar a la perrita esperando frente a la puerta a que le lleven la comida.

Not to be dramatic but I would die for Subway Sally pic.twitter.com/T7ufMbYEfR