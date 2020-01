Entró a robar una farmacia y dejó una carta que estremeció a todos

Un hombre entró a robar una farmacia en Estados Unidos y la noticia impactó en todo el mundo al conocerse la dura carta que mostró en el comercio.

Este hecho ocurrió el pasado 3 de enero en un local de Filadelfia, cuando la persona se dirigió a la caja con algunos artículos de las estanterías.Una vez estuvo cara a cara con la única empleada del comercio, la misma le dijo el total de lo que se llevaba, y allí el hombre le entregó un papel escrito.

En la carta decía: “Dame todo el dinero. Lo siento, tengo un hijo enfermo. Tienes 15 segundos”. Inmediatamente, la empleada acató la orden.

Y después dijo que no está autorizado a robar sólo por tener un niño enfermo: “No sé si estaba armado, pero puso en peligro a los trabajadores del comercio. Se puso en peligro porque la policía podría haber entrado y matarlo y luego su hijo no habría tenido ni padre”.

Por otra parte, el capitán de la policía de Filadelfia, Sekou Kinebrew aclaró que “entienden las necesidades pero esa no es la forma de cumplir con ellas”. Hasta el momento, la policía no ha podido identificar al delincuente.

No es la primera vez que ocurren robos de este estilo en esta zona de los Estados Unidos: en otra oportunidad, un hombre ingresó a robar con una pistola para conseguir el suficiente dinero y así poder pagar el trasplante de riñón de su hija.

Sin embargo, lo más curioso de este caso fue que cuando el hombre huía con la plata que le habían dado los empleados, se dio media vuelta y dejó el dinero, porque este “probablemente no ayudaría” a la operación de su hija.