Ganó 44 millones en el Quini 6 y prepara una gran fiesta para todos sus amigos

Un afortunado hombre de la localidad cordobesa de Villa Dolores se ganó más de 44 millones de pesos en el Quini 6 y con parte del dinero planea hacer una gran fiesta para todos sus amigos.

Eduardo Martí es el encargado del servicio de limpieza de los tribunales de la mencionada localidad y se llevó el pozo acumulado de $ 44.152.476,34 tras acertar los números 10, 25, 11, 3, 30 y 20.

En diálogo con Cadena 3 aseguró estar "muy feliz y contento" pero "todavía en las nubes". El cordobés calificó este jueves 17 de octubre como "el primer día de su nueva vida".

"Me avisó un pariente mío que había salido el Quini 6 en la calle donde yo vivo. Me dijo los números y eran los míos. Fue una alegría muy grande, parecía que el corazón se me salía del pecho", declaró emocionado a la emisora.

Al ser consultado sobre sus planes para el futuro, contestó: "Haré algún departamento, algo para que quede para mí, para mi hija. Primero y principal ya saqué una licencia hasta fin de año, después veré qué hago. Ahora me voy a buscar un salón para hacer una fiesta para todos mis amigos con una orquesta y todo".

De acuerdo a lo que comentó a otro medio, Martí era de jugar al Quini 6 y nunca ganarlo. Esta vez, por suerte, fue la excepción.