Un joven se volvió viral por el tamaño de su dedo pulgar: mide 13 centímetros

Un joven estadounidense se volvió viral luego de compartir en las redes sociales un video donde muestra su particular dedo pulgar derecho: mide casi 13 centímetros.

Jacob Pina es un estudiante universitario de Westport, Massachusetts, que decidió publicar en su cuenta de la aplicación Tik Tok, donde tiene más de 150 mil seguidores, una grabación en la que dejó en evidencia su enorme pulgar derecho, el cual no es proporcional con el resto de los dedos en su mano. Mide aproximadamente 12 centímetros y medio.

“Hola, este es mi pulgar. Si, es muy largo. Sí, es real. No, nunca perdí una guerra de pulgares”. Al compartir las imágenes, el joven de 20 años quedó sorprendido con las repercusiones que tuvo: “Aún no puedo creer la cantidad de likes que le dieron a mi video”, escribió en el posteo original.

En declaraciones al medio Daily Mail, Pina aseguró que tener un dedo de ese largo no fue negativo a lo largo de su vida, sino que le supo dar muchas ventajas: una de ellas, por ejemplo, es que nunca perdió una “guerra de pulgares”, tal como indica en la publicación. En la misma línea, precisó: “También soy muy bueno jugando en la Xbox. Me va muy bien en Rainbow Six Siege. Fui parte de los primeros 10 mejores jugadores en el mundo durante casi 10 temporadas seguidas”.

No obstante, reconoció una de sus dificultades: “No puedo usar guantes, ponen demasiada presión en mi mano. No sé de dónde heredé esta característica porque nadie más en mi familia lo tiene”.

Ocurrió cuando cursaba segundo año de la secundaria Bishop Connolly, de Fall River, en Massachusetts: “Estaba sentado con mi amigo Alec y un chico llamado Cameron, que me dijo ‘Wow, mirá el tamaño de tu pulgar’. Entonces le dije ‘¿A qué te referís?'”. Cuando se reunieron sus amigos a su alrededor, llegaron a la conclusión de que era más grande de lo común.