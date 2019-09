Sorpresa: un productor rural encontró cuatro crías de puma en medio del campo

Hernán Scherger, un productor rural de Embajador Martini (La Pampa), se sorprendió el último viernes al encontrarse cuatro crías de puma mientras cosechaba maíz.

En medio del campo divisó algo desde la cabina de la máquina pero no lograba determinar que era hasta que bajó y se encontró a los animalitos. Al principio creyó que eran crías de gato montés, pero luego comprobó que eran pumitas.

“Cuando hago retroceso, veo desde la cabina que había podido evitar salvarles la vida, a pesar de que por el color del rastrojo y de los pumitas no es tan fácil de visualizarlos. Me bajé a ver qué eran y me sorprendo con cuatro crías de pumas de solo días. Los dejé tranquilos, intactos, y dejé el espacio sin cosechar”, relató Scherger.

“Es raro acá en la zona, porque no hay demasiadas hectáreas de monte, pero sí se están viendo ejemplares de la especie cruzar por los caminos vecinales”, explicó en una entrevista y contó que nadie sabe por qué están apareciendo pumas.