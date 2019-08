Quisieron mandarle un audio de cumpleaños a su nieta y se hicieron virales

Los audios de dos abuelos que intentan saludar a su nieta a través de WhatsApp enternecieron a los usuarios en las redes sociales. Una tuitera española compartió las notas de voz que le mandaron por su cumpleaños.

“Mis abuelos me felicitan sin saber usar WhatsApp es lo mejor que me ha pasado”, escribió Eva en su cuenta de Twitter. La pareja llegó a enviar hasta cinco mensajes para intentar saludar a su nieta. “Sin soltar. Y suéltalo. Venga ... No sabemos cómo lo estamos haciendo”, se escucha en uno de los archivos.

“Hay que apretar aquí pero es que esto no se mueve. Desliza para grabar”, dicen en el siguiente audio. A pesar de las dificultades, la pareja logra enviar el saludo a la joven, que responde con el mismo cariño. Al instante, Eva les explicó cómo enviar notas de voz por WhatsApp, aunque ellos jamás escucharon el mensaje.

Mis abuelos felicitandome sin saber usar whatsapp es lo mejor que me ha pasado por mi cumpleaños pic.twitter.com/Q5LmUObHue — la princesa de las hostias (@supersad_eva) 19 de agosto de 2019

Les ví por la tarde y me vinieron a preguntar si lo habían hecho bien, les dije que sí y les puse mi audio, les hizo mucha ilusión escucharlo y ver que lo habían hecho bien, mi abuela solo dijo "menos mal joe yo le decía a tu abuelo que ya nos estábamos quedando seniles." J

No sabemos si ya aprendieron, pero el tierno intercambio generó miles de reacciones en Twitter, donde el video acumula más de 100 mil likes y 20 mil retuits.