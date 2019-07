Dibujó sus propias figuritas porque su mamá no podía comprárselas y emocionó a todos

Como sucede ante cada torneo de fútbol, la Copa América 2019 disputada en Brasil tuvo su álbum de figuritas. Cientos de miles de niños se desviven por reunir las imágenes de cada uno de los futbolistas de las selecciones participantes, y completar el libro.

Entre todos esos niños, un pequeño hincha de la Selección chilena llevó a cabo una acción que emocionó a más de uno. A Ignacio le regalaron el álbum de la competencia, y le pidió a su madre que le comprara las figuritas necesarias para completarlo.

Pero su mamá está sin trabajo, y le explicó que no podía gastar dinero en eso. Entonces, lejos de enojarse o angustiarse, el niño decidió dibujar él mismo a los jugadores. Sorprendida y orgullosa, Carolina, la mamá de Ignacio, compartió la historia en Twitter junto al dibujo del mediocampista Arturo Vidal, hecho por su hijo.

“A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las figuritas, le expliqué que estando sin trabajo había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!” escribió la madre del niño.

La historia llegó a oídos de los miembros del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, que junto a Panini, decidieron regalarle a Ignacio todos las figuritas para completar el álbum. Además, el chico también tuvo la oportunidad de fotografiarse con una réplica de la Copa América 2015.

Arturo Vidal, protagonista del dibujo, respondió al tuit de Carolina con un mensaje para el pequeño. “¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen, ojalá nos podamos conocer“, escribió el futbolista del FC Barcelona.