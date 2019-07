Se vengó de su novio dejando USD 5.000 de propina con su tarjeta de crédito

Serina Wolfe, una joven de 24 años, se convirtió en noticia en Estados Unidos luego de dejar una generosa propina a la moza que la atendió en un café en Florida.

La mujer consumió USD 55.37. Sin embargo, dejó adicional USD 5.000 como propina a quien la atendió y todos creyeron que se trataba de un acto de bondad, sobre todo luego que la chica le contara que había perdido a su mascota hace unos días.

No obstante, se descubrió que no se trataba de un buen gesto, sino todo lo contrario: trataba cobrar venganza. Según informó 7News Miami, la joven se había peleado con su novio porque él no quiso comprarle un pasaje de avión para ir a su hogar en Buffalo y además le había quitado su tarjeta de crédito.

Cuando se arreglaron, le devolvió la tarjeta y ella aprovechó la instancia para ir al café y dejar la millonaria propina. El hombre, al enterarse el monto que le habían cobrado, denunció a la compañía asegurando que él no había realizado tal compra.

Ahí fue cuando se destapó todo. La joven tuvo que reconocer que había usado la tarjeta y quedó detenida por “hurto mayor”. En tanto, todavía no hay claridad si la moza deberá devolver la mejor propina que ha recibido en su vida.