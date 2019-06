La novia que descubrió que su suegra también se había vestido de blanco el día de la fiesta

Amy Pennza, una escritora de Kirtland, Estados Unidos, sufrió la peor pesadilla durante su fiesta de casamiento. La mujer tuvo el percance de que la madre de su novio, su suegra, fuera vestida de blanco.

Como parte del hashtag "BodaFail" que lanzó el programa de Jimmy Fallon, la mujer compartió su experiencia, que se hizo rápidamente viral.

"Mi suegra llevó un traje de novia a mi boda. Así que sí, supera eso, Twitter", comentó Pennza junto a la foto de ambas vestidas de blanco.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps