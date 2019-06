Video viral: tocan la canción de Titanic mientras se inundaba el lugar donde se presentaban

El fin de semana pasado en un centro comercial de Guadalajara, México, se dio una escena insólita que varios usuarios compartieron en las redes sociales.

En el centro comercial Plaza Patria, se empezaron a filtrar por el techo fuertes chorros de agua, que empezaron a inundar la parte baja. Lo surrealista de la cuestión se da cuando, en un momento dado, un grupo musical que actuaba en el área empieza a interpretar la mítica canción de Celine Dion, My heart will go on, banda sonora original de Titanic.

Tormenta en Guadalajara. Un centro comercial se inunda. ¿Qué hacen los músicos? Tocan “My heart will go on”, de Titanic.



Mi país es muy difícil de explicar… pic.twitter.com/D4XHJMZmyt — Verónica Calderón (@veronicalderon) 9 de junio de 2019

Como no podía ser de otra manera, los usuarios de las redes sociales han mostrado su asombro, hicieron bromas y, a la vez, mostraron su admiración por la profesionalidad de estos músicos.