Halló en su buzón una postal enviada hace 112 años

"Querida Vie, no te sientas decepcionada si no llego mañana martes, ya que me siento horriblemente mal. Espero que en casa todos se encuentren bien, Albert". No se sabe si el encuentro finalmente se produjo pero se tiene constancia del hecho a través de la postal que mandó un hombre en 1907 y que llegó 112 años después.

La sorpresa fue de una vecina de la ciudad británica de Plymouth, quien recibió hace poco la carta en su domicilio.

Según contó Michaela Webber, de 24 años, encontró en su buzón la postal que estaba dirigida a una mujer que ella no conoce.

Además, fue enviada a un domicilio que ya no existe hace décadas. La dirección corresponde al complejo de edificios Crownhill Barracks, que fueron construidos en 1891 para albergar a tropas británicas que se embarcaban en misiones de ultramar.

Durante la Primera Guerra Mundiales dichas viviendas se reformaron, en la Segunda Guerra Mundial se usaron como cuarteles y se demolieron en la década de 1960 para construir oficinas.

Consultado por medios locales, desde el servicio postal estiman que alguien envió la carta en forma reciente ya que es poco probable que haya pasado tanto tiempo perdida en dependencias de correo.

Movilizada por el hallazgo, Michaela realizó una investigación y averiguó que la destinataria original se llamaba Violet Wiltshire, quien vivió en esa casa desde 1901 y murió en 1990 en la ciudad de Southampton.

La joven expresó su deseo de encontrar a los familiares para entregarles la postal y tener más datos sobre la historia.