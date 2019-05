Un hombre sufrió un ACV al hacer sonar su cuello

El hecho ocurrió en Estados Unidos cuando Josh Hader, de 32 años, se encontraba en su hogar e hizo sonar su cuello, como algo regular que hacía. Sin embargo, tras el movimiento, sintió su cuerpo extraño.Un caso similar ocurrió en Londres pero la mujer quedó totalmente paralizada.

"En el momento en que escuché el pop, todo en mi lado izquierdo comenzó a entumecerse", dijo el afectado, quien detalló que "me levanté e intenté sacar una bolsa de hielo de la heladera, y recuerdo que no podía caminar derecho".

Tras sentirse con un lado paralizado, el suegro de Hader lo llevó a urgencias, donde varios médicos lo atendieron rápidamente. "Tenía alrededor de seis o siete enfermeras y médicos que me rodeaban".

Tras ser examinado, los doctores detectaron que se había desgarrado la arteria vertebral, un vaso sanguíneo crucial para el cerebro, lo que provocó el derrame.

"Si tiene un accidente cerebrovascular en esa área, puede terminar con un paciente que está encerrado: entienden completamente lo que está pasando, pero no pueden comunicarse. No pueden mover nada. No pueden hablar No pueden respirar ", explicó el doctor Vance McCollom en el Mercy Hospital.

Para beneficio de Hader, el ACV no provocó daño muscular permanente a nivel de moverse, pero sí le dejó graves secuelas como en uno de sus ojos, por lo que tuvo que incluso usar un parche.