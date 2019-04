Un perro logró morderse la cola, lo grabaron y su reacción es imperdible

El juego de todos los perros es perseguir sus propias colas, y hasta se convirtió en un dicho popular. Pero Max, un perro bastante juguetón, se hizo famoso luego de que lo grabaran mordiéndose la cola.

Un amigo de su dueño decidió capturar la escena del animal persiguiendo su cola y viralizar el video. Al principio no logra alcanzarla, pero una vez logrado el objetivo se da la insólita escena.

Pero lo más gracioso es su reacción posterior: continúa caminando con su cola en su boca.

¡Imperdible!

My friend’s dog, Max, finally caught its tail, and then didn’t know what to do with itself anymore. pic.twitter.com/Cl2HOZimW0