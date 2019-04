Se le soltó un elástico, le golpeó un ojo y el iris se le "derritió"

La revista científica The New England Journal of Medicine reportó el caso de un hombre de 48 años de Taiwan que, tras golpearse un ojo con un elástico, se le desprendió el iris.

Como todos los días, el señor –cuya identidad fue reservada– se encontraba atando mercadería a la parte trasera de su moto. De pronto, se le zafó uno de los cables elásticos y le pegó en el ojo. Los oftamólogos que lo recibieron notaron que tenía un moretón en el párpado y que su visión era de 20/200 en su ojo izquierdo.

Si bien primero pensaron que se trataba de un lente de contacto, luego observaron que esto era incorrecto. Aunque parezca increíble, era su iris, que se había “derretido”, colapsando y acumulándose abajo.

El nombre técnico de lo que le sucedió es “iridodiálisis traumática” y consiste en el desprendimiento del iris de la estructura circular que lo sostiene (cuerpo ciliar). En su caso, el reporte indicó que el área afectada iba desde la zona de las 9 en punto hasta la de las 3 en punto (haciendo referencia a la ubicación de las agujas del reloj).

Efectivamente, la iridodiálisis traumática se produce luego de una contusión, es decir, de un golpe con un objeto duro. Sus consecuencias son múltiples e incluyen sangrado dentro del ojo, desprendimiento de retina, catarata por trauma u opacidad del cristalino.

Por suerte, este hombre no presentó ningún indicio que demuestre la presencia de estas complicaciones. Para tratarlo le realizaron una cirugía que colocó el iris en su lugar, lo que le devolvió la forma a su ojo y mejoró su visión. Sin embargo, necesitará ser controlado por el resto de su vida ya que este tipo de lesiones pueden presentar inconvenientes a largo plazo, como por ejemplo glaucoma.