Nació el primer jaguar por inseminación artificial, pero se lo comió su madre

Un equipo de científicos del Center for Conservation and Research of Endangered Wildlife (CREW) el pasado 16 de febrero cuando consiguieron que nazca el primer jaguar del mundo mediante inseminación artificial.

Bianca, la madre jaguar, que tuvo un período de gestación de 104 días sin complicaciones, dio a luz a una hembra "sana y vigorosa".

Sin embargo, se supo hace poco sobre la repentina muerte del cachorro, un hecho lamentable pero bastante habitual entre los jaguares.

"Tanto en cautiverio como en la naturaleza, especialmente en el caso de los carnívoros", señaló un veterinario del equipo tras darse a conocer que el animal fue devorado por su madre solo dos días después de haber nacido.

A pesar de lo ocurrido, los líderes del equipo de investigación dijeron que están contentos con el resultado del proyecto.

El nacimiento del cachorro es un hito importante y revigoriza la posibilidad de usar la reproducción asistida como una herramienta para la conservación de esta especie amenazada.