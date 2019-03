La emotiva imagen de una madre y su hija piloteando un avión que se volvió viral

El épico momento fue capturado por John R. Watret cuando se acercó a la cabina del avión para saludar a los pilotos. El hombre se sorprendió con lo que estaba viendo. Al mando del vuelo estaban una madre y su hija. Watret les tomó una foto y la posteó en su cuenta de Twitter.

La imagen de las dos mujeres que piloteaban el vuelo de Delta Airlines que partió desde Los Ángeles con destino a Atlanta rápidamente dio la vuelta al mundo.

En la imagen se ve a las dos pilotos sonrientes. La capitana de la nave, Wendy Rexon, y su hija, la copiloto Kelly Rexon, estuvieron al mando de un vuelo de casi 5 horas.

Just flew with this mother daughter flight crew on Delta from LAX to ATL. Awesome. ⁦@Delta⁩ ⁦@EmbryRiddle⁩ #erau pic.twitter.com/HYLl65H5p1