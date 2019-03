El nuevo desafío viral furor en las redes sociales: "El baile del triángulo"

Un nuevo reto viral inundó las redes sociales y ha puesto a bailar a las personas en grupos de tres. Se llama ‘baile de triángulo’.

Como se puede ver, lo único que tienes que hacer es poner las manos sobre los hombros de los compañeros y saltar por turnos al centro.

Lo bueno es que no representa riesgo alguno para las personas.

Acá podés ver a algunos valientes que se animaron a hacerlo:

Baile del triángulo nivel experto 🤘😂 pic.twitter.com/a3in1YdrpI — Martii (@Martideastoreca) 15 de marzo de 2019

The latest silly viral thing to come from the internet: Triangle Dance pic.twitter.com/mzXKsnXIxv — NowThis (@nowthisnews) 11 de marzo de 2019