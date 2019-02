Le propuso una salida al abuelo y su reacción emocionó al mundo entero

Una usuaria compartió en Twitter una foto que le mandó su prima y despertó ternura en todos. ¿El motivo? Ella le había dicho a su abuelo que lo iba a llevar a comer una pizza, "como él me llevaba a mí cuando me buscaba del jardín", explicó la mujer.

Lo que no esperaba Aldana era recibir una imagen de su abuelo, preparándose con mucha anticipación para el encuentro con su nieta.

Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como el me llevaba a mi cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mando una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por shorar pic.twitter.com/nOkrf1Gooo — Aldana (@aldanarufino) 5 de febrero de 2019

