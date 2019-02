“¡Vergüenza es salir a robar!”: el post viral de una mamá

Rocii Bel el 1 de febrero publicó en su cuenta de Facebook que salió a cortarle el pasto a su vecina para llevar el pan a su casa.

“No se me Cae nada, ¿vergüenza que Salga a trabajar de cortar pasto? Vergüenza es salir a Robar!! Todo lo hago para que a mis hijos no les falte nada y para poder terminar mi Casita”, dijo y añadió: “Me muero de calor, pero lo hago por mis hijos porque los amo demasiado y jamás dejaría que ellos pasaran algún tipo de necesidad, esto es amar de verdad a los hijos, no me quedo acostada en mi casa como muchos hacen, menos a esperar de alguien más, eso jamás lo hice y jamás lo voy hacer”.

El post de esta mamá de Buenos Aires tuvo una gran repercusión en su cuenta de Facebook (73.000 me gusta, 40.000 comentarios y 50.000 veces compartido) y por eso salió a responder críticas a su publicación: “para los que critican como estaba vestida, estaba en mi casa y salí apurada a cortarle el pasto a mi vecina, salí como estaba vestida en mi casa, Digan lo que digan, no pasa nada, yo ya estoy acostumbrada a que se me pegue el pasto y que me salpique la caca de los perros en la cara, así que lo que digan los demás no me afecta. Sigan riéndose que yo soy muy feliz y agarro lo bueno y desecho lo malo”, concluyó.