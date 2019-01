Cómo aprender inglés mirando series (según tu nivel)

Mirar series puede ser adictivo, pero puede ayudar a la vez, para tener una buena excusa para perfeccionar tu inglés. Según un estudio publicado por la Journal of Economic Behavior and Organization, los países de habla no inglesa en los que las series y programas de televisión se emiten en versión original subtitulada tienen mejor nivel de inglés que los países que los doblan.

Sin embargo, debido al vocabulario, a la personalidad de los personajes, las tramas o los acentos, no todas las series son útiles a este fin.

El diario español Verne publicó una infografía que recomienda que series ver según tu nivel de inglés y, claro, según tus gustos también.