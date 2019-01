La emoción de una abuela que recibió a los 80 años un regalo que quería desde que era chiquita

Desde sus 9 años, esta mujer siempre quiso un regalo especial por Reyes: una muñeca Mariquita Pérez. Se trata de un juguete muy famoso en España entre los años 40 y los 70, al que solamente podían acceder las niñas de clases más altas.

Pero en su cumpleaños número 80, ese sueño se volvió realidad gracias a su nieta.

"El sueño de mi abuela era tener una Mariquita Pérez, que es una muñeca que cuando ella era pequeña sólo podían permitírsela las niñas ricas y ella se moría de envidia. 71 años después he podido hacer realidad ese sueño y esta ha sido su reacción, no sabéis lo feliz que me hace", tuiteó su nieta y compartió el video del emotivo momento.

"Madre mía. Madre de Dios. Ha tardado 71 años pero ha venido", dice con mucha felicidad la señora.

Su nieta, que compartió el video que se hizo viral, también compartió una foto de esta abuela completamente extasiada con la muñeca que esperó 70 décadas. "Soy feliz si ella lo es", sintetizó.