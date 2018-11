Ternura total: el perro que espera sentado hasta que le abren una puerta invisible

Este tierno perro se volvió viral en las últimas horas y conquistó a todos los usuarios de Twitter.

En un video se ve que el animal espera sentado en el umbral de una casa, pensando que la puerta está cerrada, aunque está abierta. Y se queda en ese lugar inmóvil hasta que alguien se acerca y finge abrir una puerta imaginaria.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII