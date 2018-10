La madre que se alegró de la trágica muerte de su hijo: “Ojalá te pudras en el infierno”

Una trágica muerte funcionó como punto de partida para que se conozca de manera pública una historia verdaderamente escalofriante.

Mark Sutton, de 34 años, fue asesinado de manera trágica y accidental al ser alcanzado por un disparo de un cazador que lo confundió mientras circulaba en bicicleta por Los Alpes franceses.

Sin embargo no fue la noticia del deceso de Sutton lo que causó impacto, sino las declaraciones de su propia madre, que estuvieron lejos de ser las de una mujer dolorida.

Es que según informó el diario inglés Daily Mail, el ciclista fallecido era en realidad un violador que había atacado a varias mujeres.

Ante esto, Katrina Toghill escribió una carta abierta en su cuenta personal de Facebook: “Espero que te pudras en el infierno, Mark Thomas Sutton. Lo único que siento es que murieras en el instante. Para los que lean esto, no soy un troll vicioso. Soy la persona que le dio la vida“.

“Este hombre era un monstruo. Una bala le dio a un animal. Apuntaste bien. El karma te llamó” sentenció la madre del violador.



En la misma línea, en diálogo con The Sun, una de las víctimas del atacante sexual afirmó: “Cuando escuché que lo habían matado me sentí muy aliviada, era una gran carga que llevaba conmigo. Simplemente me sentí aliviada de que ya no nos haría más daño”.

Además aportó que Mark se merecía “haber recibido un tiro como un animal, porque era el animal más grande que haya existido. Quiero que la persona que disparó no se sienta culpable porque nos hizo un gran favor”.

Manteniendo su identidad bajo reserva, detalló “él me pateaba, me ahorcaba, me ponía destornilladores y cuchillos en el cuello y me amenazaba con matarme“.