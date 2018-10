El profesor chileno que usa memes para estimular a sus alumnos

Un profesor chileno se volvió viral en las últimas horas gracias al ingenioso método con el que educa a sus alumnos.

Para esto, el docente de 37 años -originario de Talcahuano y quien llegó en 2010 a Santiago- dibuja conocidos memes para amenizar la jornada junto a sus estudiantes.

“Lo compartí en Instagram y en mi Facebook. De ahí, mis alumnos lo empezaron a viralizar, sin darme cuenta, hasta que me avisaron que estaba en varias redes sociales… sorpresa para mí fue descubrir cuántos like tenían jeje”, agregó.

Opazo sostiene que sus dibujos han tenido una gran recepción entre sus alumnos, asegurando que les fascinan.



“Desde pequeño, mi padre me llamaba y me sentaba junto a él y veíamos películas como Star Wars, Superman, Batman, entre otras. Me quedaba viendo dibujos animados por las mañanas o por las tarde, por la señal abierta. Me gustaba mucho Transformers, Robotech, Thundercats, He-Man, entre otros… Además de leer cómics que me compraban mis padres. Creo que de ahí nació mi pasión por dibujar…. ya sabes, crecí en los ochenta”, mencionó.