¡Insólito! Un perro estuvo preso un mes por matar ovejas

El hecho comenzó el 4 de septiembre en el departamento uruguayo de Flores, cuando Andrea Coria, dueña de “Roko”, no encontró a la mascota en su hogar. Tras difundir la búsqueda, la mujer conoció la noticia de que el perro de raza pitbull “estaba incautado por su presunta participación en la matanza de un grupo de ovejas” en la Seccional número 7 de Flores.

Al parecer, “Roko” fue secuestrado por ladrones para matar ovejas en un campo. La policía retuvo al animal debido a que era la única prueba que encontraron en la escena del delito. “Por desgracia nuestra, los malvivientes lograron fugarse, pero dejaron ahí al pobre animal. No lo matamos. La Policía lo incautó“, explicó la dueña de las ovejas.

La fiscal Serrana Corsino aclaró al País de Uruguay: “El animal fue incautado. Sin embargo, no está preso como se está diciendo, porque no es una persona, está en la seccional que tiene un campo atrás con un mini plantel de perros de la Policía”.

Sin embargo, la dueña del perro no vio al animal en buenas condiciones, ya que aseguró que “se le notaban las costillas, los huesos, la cadera, lo tienen en un canil de uno por uno encerrado y está incomunicado”. Tras una intensa campaña para la liberación de “Roko”, Coria publicó y difundió en sus redes la imagen del perro.

Luego de convocar a una marcha, la dueña del pitbull se encadenó a la fiscalía y en pocas horas llegó a un acuerdo con la policía. La fiscal titular Gabriela Rusiñol fue quien le pidió a la mujer llegar a un acuerdo. “Me dijo que la investigación iba a seguir, porque yo también quiero saber quién robó al perro de mi casa. Me lo dio y quedamos en que va a hablar con el dueño del campo y yo me voy a hacer cargo de pagarle la oveja que estaba al lado de Roko” confirmó Coria.

Tras la liberación de “Roko”, la alegría del animal no se hizo esperar, ya que según su dueña “se llevó hasta los policías por delante” para correr hacia ella. Y agregó: “Desde que salimos toda la gente nos saludaba. Siento una felicidad enorme que no me cabe en el cuerpo”.