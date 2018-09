Revelan lo que sienten los perros antes de morir

Una usuaria de Twitter, de nacionalidad estadounidense, le preguntó al veterinario de su mascota —Rick, su perro—, qué parte de su trabajo era la más difícil, sin prever que la respuesta del veterinario iba a romper su corazón.

"Le pregunté a mi veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo y me dijo que cuando tenía que sacrificar un animal, el 90% de los propietarios no querían estar en la habitación cuando los inyectaba. Los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus dueños", escribió la usuaria en Twitter.

Poco después de compartir la respuesta del veterinario, el tuit tuvo una gran interacción, registrando 42 mil retuits y los más de 140 mil "Me gusta".

Dada la gran repercusión que tuvo el tuit, el Hospital Veterinario Hillcrest, en Sudáfrica, compartió una publicación en Facebook de uno de sus veterinarios.

El texto del veterinario señala que "cuando tienes una mascota, es inevitable, la mayor parte del tiempo, que tu mascota muera antes que tú. Entonces, cuando tengas que llevar a tu mascota al veterinario para un final humano y sin dolor, quiero que sepas algo. Has sido el centro de su mundo durante su vida entera. Ellos tal vez fueron una parte de ti, pero ellos te conocieron como su familia [...] Por favor, no los dejes. No hagas que pasen de la vida a la muerte en un cuarto de extraños en un lugar que no les gusta [...] Ellos te buscan cuando los dejas atrás".

El veterinario, quien no fue identificado, señaló que los perros antes de partir "buscan en cada cara en la habitación la de la persona amada. No entienden por qué lo dejas cuando están enfermos, asustados, viejos o muriendo de cáncer, y por eso necesitan tu confort. No seas un cobarde porque piensas que es demasiado duro para ti. Imagina lo que ellos sienten cuando los dejas en su momento más vulnerable y personas como yo tratamos de hacer lo mejor cada vez para hacerlos sentir cómodos, que se sientan menos asustados y tratarles de explicar por qué tú no pudiste quedarte"

Finalmente, el veterinario firmó su carta presentándose como "un veterinario cansado y con el corazón roto".