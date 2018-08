Las tres insólitas propuestas de trabajo que le llegaron a Manu Ginobilli tras su retiro

Emanuel Ginóbili, el basquetbolista más importante de la historia del deporte argentino, se retiró esta semana y su futuro es un misterio. ¿Se tomará un tiempo para disfrutar con su familia sin responsabilidades? ¿Seguirá trabajando con los Spurs desde otro rol o buscará otros horizontes? Mientras lo decide, propuestas no le faltan.

El primero en hacerle llegar su oferta fue David Robinson, su ex compañero de la franquicia texana. Su compañía, Admiral Capital Group, especializada en inversiones, está buscando candidatos para un puesto de gerente para su división de negocios inmobiliarios. "Gran oportunidad para sumarse a Admiral Capital. Tenemos un lugar para vos, Manu Ginóbili", escribió en su cuenta de Twitter.

Pero no fue la única. A Manu también le llegó la posibilidad de ser el nuevo "Director Honorario de Diversión" del Sea Life Aquarium y Leoland Discovery Center que se inaugurará en San Antonio a principios del año que viene. Sus responsabilidades serían, por ejemplo, elegir a la persona que construirá un horizonte de la ciudad hecho enteramente de Legos para la fiesta de inauguración del parque y ayudar a elegir los nombres de los nuevos animales que vivirán en el acuario. ¡Seguramente sus hijos estén muy contentos!

Happy #ManuGinobiliDay to Manu fans across the globe! We have a JAWSOME idea for you, @manuginobili...We're looking for an Honorary Director of Fun and we know you are just the person to dive in! #GraciasManu pic.twitter.com/2hfa3VXd4O