Le prometió a su hija que le iba a pagar por cada buena nota y ahora le debe una fortuna

Los padres buscan diferentes maneras de incentivar a los chicos para que hagan la tarea, estudien y consigan buenas notas. Algunos amenazan con sacarle el celular, la computadora o alguna consola. Otros, en cambio, prometen algún tipo de regalo si traen el boletín con excelentes calificaciones.

Clive Rowlands le prometió hace dos años a su hija Molly que le iba a dar 100 libras por cada "A" que se saque en los exámenes finales para terminar el secundario.

El tiempo pasó, Molly se entusiasmó con la propuesta y, después de varios meses de estudiar y rendir, recibió el sobre con las notas de cada una de las materias. En total había conseguido 14 "A" en las diferentes asignaturas.

"Llegué a la escuela un poco tarde y abrí el sobre con mi amigo. Cuando vi las notas empecé a llorar", contó la chica al Wales Online.

La adolescente contó que estudiaba entre cuatro y cinco horas todas las noches en las semanas de evaluación. Si bien Molly cuenta que su gran desempeño en las evaluaciones no fue por la promesa de su papá, lo cierto es que en teoría le tienen que dar 1400 libras, es decir unos 50 mil pesos.

Aunque la joven no confirmó que le vaya a pedir esa suma a su familia. "Fue hace dos años y fue una broma en ese momento; cuando me enteré, me sorprendí un poco", explicó el papá.