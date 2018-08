Fue a Dubai, le hicieron 33 multas y no puede salir del país si no paga 47 mil dólares

Un turista británico fue de viaje a Dubai, alquiló un Lamborghini Huracán y en solo cuatro horas recibió 33 multas, a un ritmo de una cada siete minutos. Ahora, para poder salir del país, deberá pagar un total de… ¡47 mil dólares!

Según el diario The National, todas las multas fueron por exceso de velocidad. El hombre, identificado como Farah Hashi, había alquilado el auto poniendo su pasaporte como garantía. Luego llegó a manejar a velocidades de entre 125 y 230 km/h en distintas autopistas.

En Dubai, cuando un radar capta un exceso de velocidad, le envía automáticamente un correo electrónico al propietario del vehículo, en este caso, la empresa de alquiler. Por ese motivo, no pudo enterarse en tiempo real de la serie de infracciones que estaba cometiendo.

Ahora, para poder salir de Dubai volver a su país tendrá que pagar la multa millonaria. ¿Le dará para poder pagar y volver a su país?