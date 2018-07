El anciano que conmueve al mundo porque lleva el retrato de su difunta esposa a ver el mar

"Hace días que viene, no conozco a esta maravillosa persona sólo sé que su esposa era definitivamente un gran amor. Lo he visto llorar y creo que hombres así no existen más. Un fuerte abrazo querido amigo, eres un gran hombre", escribió Giorgo Moffa, quien capturó el momento y compartió la foto en Facebook que se viralizó rápidamente.

El anciano llegó -como todos los días- se sentó frente al mar y colocó el portarretrato que contenía la foto de su difunta mujer junto a él. El fotógrafo italiano conmovido por la situación y la inmortal historia de amor compartió la postal en sus redes sociales.

La imagen fue tomada en la ciudad de Gaeta, en el centro de Italia, el 1 de julio. La historia de amor entre el anciano y su difunta esposa fue publicada por el propio fotógrafo Giorgo Moffa en su cuenta de Facebook y conmueve a usuarios de todo el mundo.