Discutió con su mujer por Messi y le pidió el divorcio

Un hombre ruso le pidió el divorcio a su mujer- tras 16 años de matrimonio- tras una acalorada discusión sobre el rol de Lionel Messi en el último Mundial de Rusia.

Según detalló el diario ruso Argumenti i Fakti, el hombre que es fanático de la Selección Argentina y de Lionel Messi, festejó con mucha euforia la victoria ante Nigeria, que permitió al equipo de Sampa Argentina pasar a los octavos de final del Mundial de Rusia, y se convirtió en el blanco de burlas de su mujer.

"Desde el inicio del Mundial, me pinchaba con que Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penal contra Islandia", relató el aficionado. Tras varios reproches contra la estrella del Barcelona "y sus condiciones deportivas", el admirador de Messi recogió sus cosas y se marchó de casa.

"No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego agarré mis cosas y me fui para siempre", sentenció el hombre de la ciudad de Cheliábinsk, en los Urales.

No contento contento con eso, el hombre siguió molesto al día siguiente de la discusión y se presentó para solicitar el divorcio de su mujer, con la que se había conocido durante el Mundial de Corea y Japón de 2002.