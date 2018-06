Una docente pidió que llevaran útiles escolares a su funeral en lugar de flores

Tammy Waddell, una docente estadounidense que trabajó durante más de 30 años en el distrito de Forsyth, en el estado de Georgia, tuvo un gran gesto solidario antes de morir.

Según contó su familia, la docente había llevado a cabo un gran trabajo a lo largo de su vida para asegurarse de que todos los niños pudieran acudir a clase con todos los útiles necesarios. Y su compromiso con la causa fue tal, que antes de morir pidió que a su funeral nadie llevara flores, si no que acudieran a la ceremonia con donaciones de elementos escolares, para donar a los más necesitados.

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH