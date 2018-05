Le mandaron un currículum a mano y ella realizó una campaña solidaria

Una persona le mandó un currículum vitae hecho a mano a una chica de Montevideo, Uruguay, y ella publicó una foto de la hoja y, además, contó cuál fue su decisión que conmovió a todos en las redes sociales.

La formalidad indica que el CV se envía vía mail o, bien, impreso para dejar en alguna oficina o en las manos de algún jefe o encargado de Recursos Humanos. Sin embargo, este caso fue excepcional ya que la persona lo hizo a mano sobre una papel rayado y escrito con lapicera azul.

“Hoy me llegó un cv de una chica pidiendo trabajo. El cv era este de la foto. Ojalá todes les que todavía tienen la palabra “meritocracia” en su vocabulario piensen un poco más antes de decir que no trabaja el que no quiere”, escribió la usuaria.

Y agregó: “Le hice un CV más lindo en un programa que puedo pagar en una computadora que pude pagar, porque algunos tuvimos mucho más suerte que otros”.