Amor puro: la tierna reacción de un bebé prematuro al beso de su padre

Cuando un bebé nace prematuro, la cantidad de amor que necesita es muy elevado.

Todavía débil y diminuto, este pequeño se disponía a recibir una dosis de calor humano en brazos de su padre sin saber que iba a ser él, contenido en un esqueleto liviano y un tubo de oxígeno, quien iluminara el corazón de su padre.

- a wonderful reaction to the kiss of father 🤗 pic.twitter.com/Sn6r2k28zG