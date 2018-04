La tierna historia del perro que fue "detenido" y conmovió a todos

Un perro llamado Finn fue “detenido” en Canadá tras huir de su dueño y "causar caos". Al ser arrestado, una foto con su expresión mientras estaba sentado en el patrullero se volvió viral en Twitter.

La hija del dueño de la mascota compartió la imagen en la red social: "Alguien hizo la denuncia a la Policía porque mi perro se escapó y atacó a un ciervo, y sé que eso es grave, pero verlo en el patrullero me puso alskdjfhsgh", escribió.

Según relató a Fox News Reid Thompson, su perro se escapó mientras paseaba por un parque en la ciudad canadiense de Kenora. Empezó a buscarlo, pero no logró encontrarlo, y a los 30 minutos recibió una llamada de la Policía.

someone called the police on my dog because he ran away and attacked a deer and i know this is serious but the sight of him in the cop car i’m alskdjfhsgh 😂😂😭😭 pic.twitter.com/czZqzzc3x3