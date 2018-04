Un "muerto" inició juicio para demostrar que está vivo

Un rumano que no pudo convencer a una corte de que estaba vivo después que su esposa certificó su muerte inició un nuevo juicio para que se anule su certificado de defunción.

"Cuando mi caso se hizo público, un abogado ofreció ayudarme gratuitamente, ya que no tengo dinero", dijo Reliu dijo a The Associated Press.

Reliu, de 63 años, emigró a trabajar a Turquía en el año 1992. Al volver a su país en 1995, descubrió que su mujer le estaba siendo infiel.

Sin motivos para seguir en Rumanía, en 1999 decidió retornar a Turquía y quedarse allí para siempre. Pero tiempo después las autoridades turcas lo detuvieron por tener los papeles vencidos y lo deportaron.

Al aterrizar de nuevo Bucarest, se enteró de que había sido declarado muerto a petición de su familia en 2013. Allí fue sometido a más de seis horas de interrogatorios y pruebas: midieron la distancia entre sus ojos para compararla con la foto de un viejo pasaporte suyo, le hicieron preguntas sobre su pueblo natal, comprobaron sus huellas dactilares. "¡Y decidieron que era yo!", contó Reliu.

Sin embargo, su "regreso a la vida" aún no pudo materializarse en los papeles, ya que en marzo un tribunal Vaslui rechazó su petición para anular el certificado de defunción que tramitó su expareja.