Una abuela de 87 años se volvió la reina del Paint

Algunas abuelas disfrutan de su tiempo libre arreglando sus plantas o tejiendo, pero Concha Garcia Zaera tiene un hobby que es bastante inusual para sus amigas. Esta mujer española de 87 años pasa sus días creando hermosos dibujos en Paint. Ella descubrió el programa después de que sus hijos le regalaran una computadora, y no la soltó desde ese momento.

"Mi marido enfermó y tuve que cuidarlo, así que no podía salir muy seguido", contó Zaera a El Mundo. "Empecé a pintar cosas chicas: primero empecé por una casa, al día siguiente agregué una montaña... Paso a paso, empecé a añadir detalles y al final, el resultado fue un dibujo lindo".

"No tengo imaginación, entonces busco inspiración de las postales que mi marido me mandaba o de los dibujos que encuentro y me gustan", contó Zaera que tarda dos semanas en terminar una pieza por los niveles de detalle que tienen sus obras.

¡Mirá alguna de sus espectaculares obras de arte!